Юлік в своєму Instagram показав, які піци почав випікати після придбання італійської пічки для піци.

Український шоумен і саундпродюсер Юлік опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі фото, на якому тримає щойно спечені піци, серед них традиційна італійська "Маргарита" та піци із мортаделою.

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"Я - залежний… від піци, точніше від її приготування! Настільки розслабляюсь коли готую, що ви собі уявити не можете. Це просто якийсь антидепресант та заспокійливе. Цікаво досліджувати з якого борошна готувати, яку гідратацію тіста робити і придумувати щоразу нові начинки. Ех, можливо колись надумаю і відкрию свою піцерію", - написав шоумен.

Зазначимо, Юлік неодноразово ділився зі своїми підписниками цікавими рецептами, які перевіряє самостійно. Поки що, єдиними відвідувачами домашнього ресторану є сім’я та друзі.

Хто такий Юлік:

Юлік - український співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проекту "JLK party" на FM, саундпродюсер і композитор

Він є екс-учасником колективу DZIDZIO

Артист займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами

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Автор: Діана Могилєвич