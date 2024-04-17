Пропагандистка каже, що співачка не лягає спати, поки не подивиться всі програми Соловйова.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що співачка українського походження Любов Успенська виплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку української армії.

В ефірі "Россия 1" вона сказала, що хоче передати всім "привіт" від Успенської, яка розповіла їй, що ніколи не лягає спати, не подивившись "всі програми" пропагандиста Володимира Соловйова.

"Вона кілька разів учора сказала: "Ми - непереможні. Нас перемогти не можна". Розумієте, ця жінка народилася в Києві. І виросла в Києві, потім поїхала за кордон... І вона повернулася в Росію вже за Путіна. І вона живе в Росії. Вона з особистих коштів платить премії тим, хто підб'є танк, наприклад, Leopard", - заявила Симоньян.

Пропагандистка "передала" глядачам звернення Успенської: "Навіть якщо корабель моєї країни почне тонути, я нікуди не побіжу. Я буду робити все для того, щоб його рятувати".

Російські зірки платять окупантам за підбиту техніку

Минулого літа стало відомо, що гурт "Земляне", Ніколай Басков і Григорій Лепс пообіцяли "преміювати" російських загарбників, які зможуть знищити танки Leopard і Abrams

Пізніше у ЗМІ з'явився більш розширений список тих, хто підтримав цю "акцію". Згадувалися такі імена: Любов Успенська, Олександр Маршал, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Слава та Анна Семенович.

Невдовзі Успенська спростувала цю інформацію, сказавши журналістам, що "їй навіть ніхто не пропонував" узяти участь у "преміюванні" окупантів.

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