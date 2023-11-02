Раніше Денис засудив і матір.

Співачка Таїсія Повалій, яка офіційно стала громадянкою країни-агресорки, розповіла, чи контактує зі своїм сином Денисом, який нібито підтримує Україну.

Відомо, що син Повалій не мав бажання жити в Росії, він нібито засуджує агресивні дії російських окупантів, проте водночас, як виявилося, підтримує свою матір. Така неоднозначна позиція Дениса викликає у багатьох сумніви. Наразі він живе в Іспанії в розкішному домі на березі моря.

Таїсія Повалій з чоловіком вже протягом двох років живе у Москві. Жінка продовжує спілкуватися з сином, який живе далеко. Про це Таїсія розповіла російським ЗМІ. Артистка запевнила, що у них все добре.

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"Ми з ним по відеозв'язку спілкуємося. У цьому плані у нас все добре", – лаконічно уточнила Повалій.

Утікачка додала, що син Дениса, її онук Дем'ян, теж захоплюється творчою діяльністю. Співачка переконана, що в майбутньому він піде її шляхом та стане артистом.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство Росії. Ця подія трапилася в День незалежності України.

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