Зловмисник погрожував всій родині актора.

В будинок британського актора Бенедикта Камбербетча увірвався невідомий чоловік. Він з ножем у руках погрожував зірковому сімейству.

Як повідомляє Daily Mail, у цей момент актор перебував вдома з дружиною і трьома дітьми. Вони дуже злякалися, коли побачили непроханого гостя, проте, на щастя, Бенедикт вчасно зреагував і викликав поліцію.

Джерело видання розповіло, що зловмисник зник з місця злочину. Пізніше співробітникам поліції все ж вдалося встановити його особу. Ним виявився колишній шеф-кухар одного з готелів Джек Бісселл.

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Як зловмисник увірвався в будинок Камбербетча

Чоловік проліз через залізні ворота, а потім зірвав домофон на стіні особняка. На щастя, на домофоні залишилися його відбитки пальців, за якими поліція його і вирахувала.

Бісселла затримали. Більше того, вже відбувся суд. Чоловікові заборонили три роки наближатися до будинку Камбербетча і до його сім'ї. Також він заплатив штраф у розмірі 250 фунтів.

Відзначається, що проблеми з законом у Бісселла були і раніше.

Че відомий Бенедикт Камбербетч

Камбербетч здобув популярність завдяки ролі Шерлока Холмса в серіалі BBC "Шерлок". Також він знімався в таких картинах як "П'ята влада", "Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "Влада пса" і інших.

Останні дві ролі принесли акторові номінації на премії "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" і нагороду Американської Гільдії кіноакторів в категорії "Найкращий актор".

2 березня 2022 року, на церемонії вручення зірки на "Алеї слави" в Голлівуді, виступив проти російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше на зірку "Сватів" Анну Кошмал напали неадеквати. Агресивні чоловіки намагалися "витягнути" її з машини.

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