Повідомляється, що документи знаменитостям видали нібито в обхід чинного законодавства.

РосЗМІ повідомляють, що в Ізраїлі затримали п'ятьох співробітників Управління реєстрації населення, які причетні до видачі паспортів російській співачці Аллі Пугачовій і журналістці Ксенії Собчак. Слідчі допускають, що чиновники видали згаданим особам постійні паспорти, а, згідно із законодавством, повинні були видати тимчасові.

Також були допущені порушення діючих норм в самій процедурі видачі. Наприклад, щоб оформити документ Примадонні, офіс управління відкрили у вихідний (17 квітня).

Собчак також з'явилася в офіс після його закриття, щоб її не помітили місцеві. Нові правила забороняють видавати росіянам паспорт на п'ять років, проте саме такий документ отримала Ксенія Анатоліївна.

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Зазначимо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що нового паспорта можуть позбавити Пугачову і Галкіна. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Галкін отримав паспорт, тому що в його роду є євреї, а Примадонні дали громадянство як законній дружині Максима.

Однак на право отримання громадянства можуть розраховувати тільки ті, хто не змінив іудаїзм на будь-яку іншу релігію. А, як відомо, Пугачова і Галкін повінчалися в православній церкві.

Нагадаємо, в РФ Пугачову, Галкіна та інших зірок, які підтримали Україну, хочуть позбавити всіх звань. Мінкульт вже розглядає відповідний законопроект.

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