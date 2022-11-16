Олександра мудра опублікувала знімок з головним героєм першого сезону шоу "Холостяк".

Учасниця шоу "Холостяк-12" Олександра Мудра, яка може стати переможницею сезону, "засвітилася" в компанії іншого чоловіка. Провокаційний знімок Саша виклала в Instagram-stories. На фото - американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф і учасник першого сезону шоу "Холостяк" Макс Чмерковський.

Де саме і з якою метою Саша зустрілася з Максом - невідомо. На фото вони позують обіймаючись. Саша одягнена в укорочений светр із зображенням пустелі, а також в чорні джинси. Волосся дівчини розпущене. Макс одягнений в худі і джинси.

"Українська їжа об'єднує людей", - написала Олександра на фото.

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Хто така Олександра Мудра

Дівчина стала учасницею нового сезону шоу "Холостяк". Їй 25 років. Вона з Харкова, безробітна. Оскільки після завершення зйомок вона стала часто постити фото з Америки і переїхала туди, саме її назвали ймовірною переможницею - вся справа в тому, що сам Алекс Топольський живе в Майамі.

Зазначимо, що саме з цією учасницею у Топольського відбувся перший поцілунок на проекті.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" поскаржилася на приниження Топольського.

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