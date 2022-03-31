Репер неодноразово засуджував війну в Україні.

Російський репер Face неодноразово засуджував війну в Україні. Більш того, він закликав і інших артистів розповісти правду про ситуацію в нашій країні.

Так, нещодавно він приїхав до Варшави, щоб дати концерт для українських біженців. Під час свого виступу артист став на коліна і вибачився перед українцями за війну, розв'язану Росією 24 лютого.

Також він зазначив, що йому соромно бути росіянином. Крім того, Face пообіцяв зробити все можливе для того, щоб росіяни дізналися правду про війну в Україні і зупинили цей жах.

Таку заяву репера підтримала і його дівчина, блогерка Мар'яна Ро, яка вийшла на сцену з українським прапором.

Зазначимо, що він неодноразово засуджував путінський режим. Також він говорив про те, що в даній ситуації не може бути нейтралітету або півтонів - кожен повинен зайняти певну позицію.

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Нагадаємо, раніше репер T-Fest покинув Росію і засудив війну в Україні.

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