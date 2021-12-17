Він отримав заборону в'їзду на найближчі три роки.

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському гітаристу через незаконне відвідування Криму. За інформацією УНІАН, це учасник гурту "Город 312".

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, громадянин РФ прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземець порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово в різні роки відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові.

На запитання, коли він востаннє відвідував окупований півострів, росіянин відповідав, що не пам'ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. Зазначається, що при цьому музикант добре пам'ятав інші місця, де виступав.

До України гітарист прямував, щоб взяти участь у творчому проекті.

"За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в'їзду в Україну на найближчі три роки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії померла пенсіонерка, якій довелося оперувати саму себеПрикордонники також наводять цитату росіянина, який сказав: "Ну все, залишились без хорошої музики".

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про гітариста російського гурту "Город 312" Олександра Ільчука, який після окупації неодноразово виступав у Криму, незаконно його відвідуючи. Зокрема, на YouTube опубліковано відео виступу гурту у Криму у 2016 році.

Раніше УНІАН писав, що петиція з пропозицією заборонити в'їзд на територію України громадянам РФ набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом Володимиром Зеленським.

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Автор: Антоніна Доломанжи