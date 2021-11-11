Петиція з пропозицією заборонити в'їзд на територію України громадянам країни-агресора Росії набрала необхідну кількість голосів.
Станом на 16:45 її підписали 25066 осіб.
Петицію створив громадський активіст і політичний YouTube-блогер Сергій Стерненко 2 листопада.
"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або введення візового режиму", - йдеться в тексті петиції.
Тепер цю петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялося, що український продюсер Ігор Кондратюк запропонував заборонити гастролі в Україні всіх російських виконавців.
Читайте також"Українців зґвалтували російською мовою": Ніцой розповіла, чому в Україні з'явився суржикПісля того як ініціатива Кондратюка набрала необхідну кількість голосів, президент Володимир Зеленський переадресував її в СБУ та РНБО.