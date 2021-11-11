Петиція на сайті глави держави набрала необхідних 25 тисяч підписів.

Петиція з пропозицією заборонити в'їзд на територію України громадянам країни-агресора Росії набрала необхідну кількість голосів.

Станом на 16:45 її підписали 25066 осіб.

Петицію створив громадський активіст і політичний YouTube-блогер Сергій Стерненко 2 листопада.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або введення візового режиму", - йдеться в тексті петиції.

Тепер цю петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що український продюсер Ігор Кондратюк запропонував заборонити гастролі в Україні всіх російських виконавців.

Читайте також"Українців зґвалтували російською мовою": Ніцой розповіла, чому в Україні з'явився суржикПісля того як ініціатива Кондратюка набрала необхідну кількість голосів, президент Володимир Зеленський переадресував її в СБУ та РНБО.

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Автор: Людмила Жерновська