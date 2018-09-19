"Вне зоны доступа": в окупований Донецьк зібралися відомі російські музиканти

У Донецьк приїде група «Город 312», Б'янка та Олександр Буйнов.

У Донецьку 20 вересня виступлять російські виконавці Олександр Буйнов, Б'янка, Ольга Кормухіна, група «Город 312».

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Про це повідомляють інформресурси окупантів.

Зазначимо, що група «Город 312» вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше виступала в окупованому Луганську.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали "окупований" бур'яном стадіон "Шахтар" у Донецьку.