"Вне зоны доступа": в окупований Донецьк зібралися відомі російські музиканти
12:39, 19 вересня 2018Суспільство
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У Донецьк приїде група «Город 312», Б'янка та Олександр Буйнов.
В Донецьк приїде російська рєперша Бьянка / rnb.bianka.com
У Донецьку 20 вересня виступлять російські виконавці Олександр Буйнов, Б'янка, Ольга Кормухіна, група «Город 312».
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Про це повідомляють інформресурси окупантів.
Зазначимо, що група «Город 312» вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше виступала в окупованому Луганську.
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали "окупований" бур'яном стадіон "Шахтар" у Донецьку.
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