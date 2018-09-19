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"Вне зоны доступа": в окупований Донецьк зібралися відомі російські музиканти

12:39, 19 вересня 2018
Суспільство
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В Донецьк приїде російська рєперша Бьянка / rnb.bianka.com

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Про це повідомляють інформресурси окупантів.

Зазначимо, що група «Город 312» вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше виступала в окупованому Луганську.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали "окупований" бур'яном стадіон "Шахтар" у Донецьку.

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Теги: #Донецьк#Б'янка