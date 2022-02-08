Наразі немає жодних подробиць про нову кохану українського боксера.

Український боксер та тренер шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узєлков неочікувано повідомив, що він одружується.

Наразі невідомо, це правда чи жарт. Новину про зміну в сімейному статусі він повідомив в Instagram в "історіях" під час спілкування із шанувальниками.

Фанати у нього запитали, куди він "зник" та як у нього справи. Не це він відповів коротко й без подробиць: "Я одружуюсь".

Наразі він не розкрив жодних подробиць ані про обраницю, ні про ймовірну дату весілля.

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Нагадаємо, у жовтні 2021 року Узєлков зізнався, що вже не самотній. Та імені обраниці він волів не називати, крім того, не показув її обличчя. Також боксер запевнив своїх дописників, що більше не повторюватиме минулих помилок у нових стосунках: "Я її нікому не показуватиму й не кричатиму на весь світ про свої почуття".

У 2018 році Марина і В'ячеслав Узєлкови, зіркові тренери 8 сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі", розлучилися після 22 років шлюбу.

Спортсмен досить довго не міг забути кохану, а в червні 2021 року прийшов на шоу "Одруження наосліп", та з обраницею він не залишився. Наприкінці випуску він зізнався, що досі кохає свою екс-дружину Марину.