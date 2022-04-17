Мовчунка Регіна Тодоренко продовжує жити звичайним життям, поки у неї на Батьківщині йде війна.

Одеситка Регіна Тодоренко, яка багато років живе і працює в Росії, виступала на московському стадіоні "Лужники", поки у неї на батьківщині війна.

Відео з виступу вагітна блогерка і телеведуча виклала у власний Telegram-канал.

Співачка Регіна Тодоренко, яка носить під серцем другу дитину від Влада Топалова, вже другий місяць мовчить про війну в Україні. Зараз вона взагалі виступає на льодовому шоу на стадіоні "Лужники" в Москві.

"Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету", - написала Тодоренко у себе в Telegram-каналі.

Відзначимо, що екс-учасниця музичного колективу " Real O "і колишня ведуча" Орла і решки " народилася, жила і вчилася в Одесі. Вищу освіту здобувала в Києві. Вперше засвітилася на українській "Фабриці зірок".

Нагадаємо, в будинку Лесі Никитюк розмістилися майже 60 біженців зі своїми домашніми тваринами.

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