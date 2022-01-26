Х'ю Хефнер збирав компромат на "зайчиків".

Вдова засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера - Крістал Хефнер - розповіла, що її чоловік за життя збирав компромат на моделей, а потім шантажував їх.

З цієї причини дівчата боялися добровільно покинути його особняк, бо він міг поширити їх оголені фотографії. Одна з моделей розповіла, що Х'ю фотографував дівчат без їхньої згоди. Крім того, дівчата розповіли, що Хефнер робив по вісім примірників кожного фото.

"Я знайшла тисячі фотографій, про які ви говорите, Холлі. Я негайно порвала їх і знищила все до єдиної заради тебе та інших жінок на них. Їх більше немає", - заспокоїла Крістал Хефнер.

Читайте такожРегіну Тодоренко "рознесли" за "целюлітне" фотоНагадаємо, раніше моделі Playboy розповіли про моторошні пристрасті Х'ю Хефнера. Одну з дівчат одного разу він змусив зайнятися оральним сексом з вівчаркою. А також відомо, що він практично ніколи не користувався презервативами.

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