Розслідування пов’язане з Panama Papers.

Модель та зірку Боллівуду Айшварію Рай Баччан допитують через можливе порушення Закону про управління іноземною валютою.

Про це повідомляє індійська англомовна газета The Indian Express.

Індійська влада веде розслідування у зв’язку з витоком конфіденційної інформації юридичної фірми, який стався у 2016 році і отримав назву Panama Papers.

Кілька видатних осіб з Індії фігурували в цих документах, серед них - "Міс світу" 1994 року Айшварія Рай і її чоловік Абхішек Баччан.

За інформацією ЗМІ, акторку і модель допитали 20 грудня за звинуваченнями у порушення Закону про управління іноземною валютою.

"Виклик на допит є першою ознакою того, що агенції активно ведуть справу проти Баччанів, які, як показують записи, у 2005 році відкрили офшорну компанію Amic Partners Limited на Британських Віргінських островах", - зазначають журналісти.

Це не перший виклик 48-річної зірки, однак перший її допит.

Раніше Арчана Садананд, радник Айшварії Рай з комунікації зі ЗМІ, заявляв, що будь-яка інформація про діяльність зареєстрованих Баччанами компаній, яку здобули журналісти - "хибна і неправильна".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Печенюк