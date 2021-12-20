Модель та зірку Боллівуду Айшварію Рай Баччан допитують через можливе порушення Закону про управління іноземною валютою.
Про це повідомляє індійська англомовна газета The Indian Express.
Індійська влада веде розслідування у зв’язку з витоком конфіденційної інформації юридичної фірми, який стався у 2016 році і отримав назву Panama Papers.
Кілька видатних осіб з Індії фігурували в цих документах, серед них - "Міс світу" 1994 року Айшварія Рай і її чоловік Абхішек Баччан.
За інформацією ЗМІ, акторку і модель допитали 20 грудня за звинуваченнями у порушення Закону про управління іноземною валютою.
"Виклик на допит є першою ознакою того, що агенції активно ведуть справу проти Баччанів, які, як показують записи, у 2005 році відкрили офшорну компанію Amic Partners Limited на Британських Віргінських островах", - зазначають журналісти.
Це не перший виклик 48-річної зірки, однак перший її допит.
Раніше Арчана Садананд, радник Айшварії Рай з комунікації зі ЗМІ, заявляв, що будь-яка інформація про діяльність зареєстрованих Баччанами компаній, яку здобули журналісти - "хибна і неправильна".