Чоловік залишив її ресторані з рахунком понад дві тисячі гривень.

Українська телеведуча Олена Філонова вийшла на зв'язок з шанувальниками вся в сльозах. Вона розповіла, що сходила на побачення з чоловіком, яке її розчарувало.

За словами Філонової, вони прийшли в ресторан і замовили страв на суму понад дві тисячі гривень. Коли прийшов час розплачуватися, чоловік запропонував Філоновій "відпрацювати" обід.

"Він запропонував мені поїхати з ним. Ви самі розумієте навіщо. Я в шоковому стані. У мене таке вперше в житті. Такого досвіду ще не було", - сказала дівчина.

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Також вона розповіла, що пропонувала молодій людині розділити рахунок навпіл, проте він сказав, що у нього не вистачить грошей розрахуватися навіть за себе.

Частина шанувальників підтримала Філонову, але знайшлися і ті, хто засудив її за те, що вона нібито намагалася поїсти в ресторані за чужий рахунок. Сама ведуча спростувала цю думку, сказавши, що замовила собі тільки морозиво і келих шампанського, решту замовляв її супутник.

Хто така Олена Філонова

Філонова народилася в Києві. Вона хотіла пробитися в модельний світ, проте через невисокий зріст їй довелося відмовитися від цієї ідеї. Однак творчістю займатися вона не перестала. Філонова стала ведучою програм "Ревізор краси", "Абзац", "Перфект", "Любов".

Також вона є прихильником бодіпозитиву, за що сама часто ставала об'єктом для хейту. Дівчина зізнавалася, що намагається схуднути, проте любов до їжі не дає їй це зробити.

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