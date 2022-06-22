Раніше Маша тримала цю тему в секреті.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, що вже понад 20 років не спілкується з мамою чоловіка Тимура Хромаєва.

Знаменитість зізналася, що у них непрості стосунки. За її словами, вона часто чула про те, що взаємини свекрухи і невістки залежать в основному саме від свекрухи, але у них все сталося навпаки.

"Це велика трагедія в нашій родині, яка не дозволяє нам спілкуватися всі ці 20 років. Це проблема і мого чоловіка, і моїх дітей, і близьких людей... Ну, не захотіла вона вибудовувати такі відносини", - поділилася Єфросиніна.

Відомо, що чоловік Маші Тимур Хромаєв народився в заможній родині. Згодом його батьки розлучилися, але з розділом майна виникли проблеми.

Мама Тимура тоді вирішила продати квартиру на Печерську, тим самим позбавивши житла свого сина і невістки.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, яким був її останній день перед війною.

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