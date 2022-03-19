Музикант визнав, що якщо Путін вирішить натиснути на червону кнопку, то він її натисне. І відповідь світової спільноти буде дуже жорсткою.

Російський музикант Андрій Макаревич 18 березня різко відреагував на новий виступ диктатора РФ Володимира Путіна, який він приурочив даті анексії Криму і провів на стадіоні Лужники в Москві.

В Facebook музикант поділився своїми міркуваннями про те, чи застосує Путін ядерну зброю, і звернувся до росіян:

"Невже комусь ще треба пояснювати, що якщо вождю нашому все-таки прийде на думку натиснути на "червону кнопку" – ну так, когось він підірве. Напевно. Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі. Боюся, з полегшенням. Це незрозуміло?"- написав він.

Нагадаємо, Макаревич є одним з нечисленних публічних росіян, які активно і планомірно протестують проти війни, розв'язаної Росією в Україні.

Макаревич був одним з тих, хто ще до війни, яка витала в повітрі, підписав заяву прихильників миру проти партії війни в російському керівництві.

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