Співачка мріє ще раз вийти заміж.

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, заявила, що в її житті обов'язково буде ще одне весілля.

За словами зірки, вона з новим обранцем закотить справжнє веселе весілля, на яке запросить всіх своїх рідних і друзів. Ось тільки принца на білому коні поки немає.

"Хочу сказати всій Україні, що весілля буде в моєму житті обов'язково. Я хочу несподіване весілля і дуже веселе. Я запрошую всіх зірок, всіх, кого поважаю і люблю на українській сцені. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться - я всім скажу", - сказала Білик у програмі ЖВЛ.

Читайте такожМакс Чмерковський разом з дружиною прилетів до України (фото)Крім того, артистка назвала причину розлучення з Асланом, від якого виховує сина Табріза. До слова, хлопчик дуже схожий на свого батька.

"Так в житті буває: поживеш з людиною 10 років, і ти вже інша, і чоловік інший. Може, тому і розлучаються люди, що не можуть утримати це перше відчуття", – сказала артистка.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик показала подарунок від креативного шанувальника.

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Автор: Діана Могилєвич