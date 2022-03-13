Артист закликав білорусів не вестися на пропаганду РФ.

Український артист Андрій Данилко написав в Instagram пост-звернення до білоруського народу на їх рідній мові.

Він закликав їх не вестися на пропаганду диктатора Володимира Путіна, який готовий бомбити їх територію з метою звинуватити потім в цьому Україну.

"Україна не робила і не має наміру робити агресивних дій проти дружнього білоруського народу, як і проти будь-яких інших. Ми, українці, мирний народ, що стоїть за свої землі. І ми нікому не дозволимо тут правити. А російський "братній" народ до вас не ставився по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території - це злочинний план Путіна, в якому, як він і задумав для себе, ви – шахові пішаки. Російські війська почали бомбити вашу територію, щоб звинуватити в цьому Україну. Росія намагається втягнути вас у війну з нами", – заявив артист.

Також він додав, що у білорусів ще є шанс все змінити. Для цього достатньо просто встати на бік України. В іншому випадку, слідуючи волі Путіна і Лукашенка, вони самі можуть загинути.

"У вас ще є шанс вписати славну сторінку в свою історію - стати на бік України. Або ви, слідуючи волі Путіна-Лукашенка, безславно загинете, або ви станете на бік наших народів і, по суті, національних героїв Білорусі та України. Вибір за вами", - додав Данилко.

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