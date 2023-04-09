Шоумен зазначив, що йому було дуже ніяково, коли він отримав презент.

Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як колись він отримав дуже коштовний подарунок від співака Філіпа Кіркорова. Тоді шоумен брав участь у шоу "Танці з зірками" та навіть не підозрював, що ним зацікавився скандальний артист.

Спочатку Кіркоров почав писати Остапчуку в Instagram. Він зізнавався, що вболіває за шоумена, який тоді танцював у парі з Ілоною Гвоздьовою. Співак голосував за Остапчука та витрачав на це чималі кошти.

Вчинки Кіркорова здивували шоумена. Проте на цьому все не закінчилося. Згодом Кіркоров почав писати мамі Остапчука. Співак дякував жінці за сина та казав, що вона народила гарну людину. Мама Остапчука раділа від повідомлень Кіркорова, адже тоді була його фанаткою.

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Згодом співак написав, що хоче передати шоумену подарунок. Тоді Кіркоров був у Туреччині та виступав в одному готелі з українською співачкою Олею Поляковою. Через неї він передав презент для Остапчука.

Шоумен був дуже здивований, коли отримав загадкову коробку. У ній він знайшов останню, на той час, модель IPhone. За словами Остапчука, йому було ніяково, тому він навіть не став діставати з коробки дванадцятий IPhone, а просто відклав його на полицю.

"Я відчув себе просто ескортницею з Липок. Мені було соромно. Я цей телефон навіть не відкривав", - зізнався Остапчук у новому випуску шоу "Хто ти".

Згодом про це дізнався сам Кіркоров. Він дивився прямий ефір Остапчука та Полякової, який вони проводили під час карантину через коронавірус. Співак дуже образився, коли почув, що його подарунок навіть не відкрили.

Після цього Остапчук бачився з Кіркоровим, проте 24 лютого 2022 року він обірвав із ним усі контакти. Шоумен написав співаку та "послав" його. Більше вони не спілкувалися.

Нагадаємо, нещодавно відомий російський блогер розкрив секрет Кіркорова. Він розповів, що співак втратив Пугачову через ганебну пристрасть.

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