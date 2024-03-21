У фільмі "Лишайся онлайн" ви втілили роль тероборонівця дяді Саші. Як перевтілювалися у цю роль та чи важко було зіграти військового?
Та власне особливо грати й не доводилося, адже всі ми пам'ятаємо часи на початку вторгнення, коли захищати країну йшов буквально кожен. Від людей мистецтва до простих дядь Саш, тому це все було взято з життя. Ну, і звісно, в мене багато знайомих теж були в теробороні, тому ця тема мені не далека.
Ця драма була першою вашою роботою після початку великої війни?
Так, цей фільм був першою моєю роботою після початку того всього жаху. Зйомки в червні 2022-го були ніби ковтком свіжого повітря, адже роботи ні в театрі, ні в кіно не було.
Як вважаєте, фільми про війну зараз на часі, коли у людей депресивний настрій?
Раніше казали, що театри не на часі, а тепер, ось бачите, повні зали. Значить це точно треба суспільству. Думаю, що так само і з кіно, в тому числі і на військову тематику. Мені здається, що важливо показувати і нагадувати людям про єдність та згуртованість, яка була на початку. Цей посил важливий.
Як ви переживаєте ці два роки?
Я рятуюся роботою. Звісно, що депресую, як і усі. Новини часто жахливі, постійні обстріли, люди гинуть. Хоча б згадати нещодавні новини з Сумщини.
Багато років ви жили в Херсоні. Що згадуєте зі свого дитинства і яке місто зараз?
Ми якраз жили в Антонівці, пам'ятаю як ходили купатися, як будували той самий міст. Я закінчив там школу, музичне училище, також дружина в мене родом з Херсону. Батьків ми вже давно перевезли в Ірпінь, ще до війни. Якраз на початку вторгнення вони залишились заблокованими там. Ми ж у свою чергу поїхали до сестри в Бузову і опинилися в окупації. Десять днів провели в сусідки в підвалі. У невеличкому підвалі було 14 чоловік та 5 собак.
Ми чудом виїхали 9 березня, і якраз батьки мали змогу теж з нами зв’язатися, адже вони були весь цей час без зв'язку і ми не знали живі вони чи ні. Вони мусили діставатися до Києва через зруйнований міст, і ми вже усі разом поїхали на Франківщину, на батьківщину мого батька.
Теща моя з Херсонщини, теж опинилася в окупації і потім виїхала. Після зруйнування Каховської ГЕС її будинок затопила вода і тепер він не підлягає відновленню. У брата дружини теж затопило будинок, але у нього два поверхи, то на другому поверсі ще можна жити.
Де ви зараз проживаєте?
Я вже дуже давно проживаю в Києві, з 1992 року.
До повномасштабного вторгнення ви знімалися разом з росіянами. Що можете сказати про взаємовідносини з ними на майданчику? Правда, що російські колеги були зверхніми?
Так, трохи відчувалося, що вони типу "старшиє братья". Однак й наші продюсери перед ними прогиналися і завдяки їм ці росіяни були тут залюблені. В суто російських проєктах я не знімався, зазвичай це були спільні серіали, де на головні ролі само собою брали росіян, які мали тут значно кращі умови.
Також ви зіграли в "Уроках толерантності". Як в житті ставитеся до ЛГБТ-спільноти?
Я до неї просто не відношусь (сміється). Мені здається, що ця історія більше про сімейні цінності, про струс, який необхідний кожному, щоб знову відчути кохання. Так, у фільмі цей струс - це соціальний експеримент з проживанням гея у родині, але це тригерний елемент, який їм був потрібен. Загалом, цей струс міг здійснити і хтось інший.
Крім того, ви знімалися у "Сватах". Як ставитеся до акторів з серіалу, які підтримали війну? Як думаєте, чому вони це зробили, якщо в Україні для них були створені усі умови?
Ой, це було дуже давно, та й в мене там була епізодична роль. Звісно, що тоді й подумати ніхто не міг, що таке станеться і ці люди виявляться зовсім не людьми. Тоді ж старалися вірити людям і ставитися з добром. Зараз про них зовсім не думаю.
Також вас можна побачити в серіалі "Слуга народу". Чи думали ви, що сюжет втілиться у реальність і Зеленський стане президентом?
Там в мене теж була зовсім невеличка роль, один знімальний день. Взагалі не думав тоді про таке, а тим більше не міг уявити Зеленського президентом.
Що ви можете розповісти про нашого президента? Які у вас взаємовідносини? Який він на майданчику?
Ми колись знімалися в одній рекламі, яка, до речі, так і не вийшла. Він дуже класний, позитивний, з ним приємно працювати. З хлопцями з "Кварталу" я знімався частіше, всі прекрасні і приємні люди.