Чоловік вважає, що став сильнішим.

Відомий колумбійський кулінар Ектор Хіменес-Браво, якого полюбили українські глядачі за суддівство в проекті "МастерШеф", нещодавно у своєму Instagram розповів, чого його навчила Україна та життя під час війни.

"Україна навчила мене патріотизму. Раніше я не знав, що це таке. Я вивчив дуже багато всього про її історію. Так, я багато відчуваю болю через війну, але водночас він мене зробив сильнішим. Я зрозумів, що ніщо і ніколи не завадить мені жити тут, допомагати армії тут, і пишатися тим, що я тут", - написав чоловік.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення перебував у Колумбії і не знав, чи приїде колись знову до України. Проте щасливий, що все ж таки наважився на повернення.

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"Я не знав, що вирішу повернутись в Україну, не знав, що не матиму страху. Я думаю, ми відчуваємо страх, коли боїмось смерті. Але відколи війна почалась, я вже не боюсь померти", - зазначив Ектор.

Далі він розповів, що його життя та пріоритети змінилися.

"Я ніколи не думав, що мені доведеться пройти стільки тренінгів з військової підготовки. Я не думав, що мої пріоритети можуть змінитись. Я навчився цінувати речі краще, ніж до цього. Для життя нам не потрібно багато речей. Достатньо базового - їжі та місця, щоб спати. Усе інше - це розкіш, яка насправді нам не потрібна", - написав чоловік.

І наостанок додав, що любить Україну та вдячний за любов усім українцям.

"Я колумбієць з українським серцем", - наголосив Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні. Він неодноразово публікував відео, як намагається говорити державною мовою. Чоловік наголошує, що мріє її вивчити, аби вільно спілкуватися українською.

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