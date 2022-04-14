Анна Панова показала фото "до" і "після".

Українська телеведуча Анна Панова показала, який зараз має вигляд її будинок під Києвом після того, як окупанти влаштували там командний пункт і медико-санітарну частину.

"Це наша дача в селі Київської області. Від будинку, який з любов'ю майстрував для нашої сім'ї мій чоловік, не залишилося нічого. Після того як росіяни дозволили нам втекти звідси, тут місяць був їх командний пункт і медсанчастина", - написала Панова.

На опублікованих кадрах видно, суцільні руїни будинку, у дворі валяються шматки від іграшкової дитячої коляски і залишки гойдалок.

"Немає і сліз. Головне, що ми живі. Я, напевно, воліла б ніколи туди не повертатися і не бачити цього жаху своїми очима. Але чоловік сказав: "Я вже пустив коріння. Як і сад, який я посадив - і він уцілів. Так що ми обов'язково все відбудуємо", - додала Панова.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк показав "подарунок" у дворі будинку від росіян.

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