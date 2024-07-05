Пара виховує 4 спільних дітей.

Українська телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж. Після 18 років спільного життя разом з коханим Андрієм Оністратом, який зараз служить в ЗСУ, вони вирішили зіграти весілля.

Про це розповіла сама Валентина у своєму Instagram та показала зворушливі фото з події.

"Ми вже взнали, що таке жити і в радості і в горі… Навчились сваритися і миритися, народили 4 дітей. Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це", - написала наречена.

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Цікаво, що для урочистої події Хамайко не вдягала фати на голову і вирішила обрати довгу білу сукню власного бренду. За словами телеведучої, свій образ вона вигадала так:

"Забігла з дітьми в шоурум і вже за 10 хв була готова прожити разом ще одну важливу подію в нашому житті! Чоловік тим часом створював для мене найкрасивіший букет".

До слова, на весілля пара запросила невелику компанію. Зокрема, на святі були лише найрідніші.

"З нами були найрідніші. Діти, але не всі, бо Михайло здавав іспити, а Соломія надала перевагу власним справам. І сестра з племінниками", - зазначила наречена.

Проте після святкування закоханим довелося попрощатися, адже Андрію потрібно повертатися на службу.

"Андрій знову їде у відрядження… Збирає форму, зброю і їде. На скільки - до кінця не відомо. Як завжди, 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці. Завжди жахливо нервую... Але поки ще дозволю собі насолодитися вчорашнім днем", - наголосила Валентина.

До слова, для Хамайко це вже другий офіційний шлюб. Жінка вийшла заміж у 23 роки, проте швидко розлучилася з екс-коханим.

Нагадаємо, раніше Хамайко зізналася, як війна змінила стосунки з чоловіком.

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