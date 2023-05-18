Прем'єра фільму відбудеться 20 травня 2023 року на Каннському кінофестивалі, широкій аудиторії він стане доступний восени.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ випустив перший трейлер вестерна/трилера "Убивці квіткового місяця" (Killers of the Flower Moon) – нового фільму легендарного Мартіна Скорсезе ("Таксист", "Скажений бик", "Славні хлопці", "Авіатор", "Вовк з Уолл-стріт").

Фільм "Убивці квіткового місяця" заснований на однойменній документальній книзі журналіста Девіда Ґренна 2017 року та розповідає про розслідування ФБР в 20-х роках 20 століття в індіанському поселенні Осадж в Оклахомі. Незадовго до основних подій фільму там було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів. Втім, пізніше вони почали гинути. ФБР відправило туди агентів під прикриттям, щоб розкрити вбивства.

Головні ролі у фільмі виконали Роберт де Ніро і Леонардо Ді Капріо, які неодноразово знімалися у Скорзесе, зокрема, в його найгучніших стрічках. Так, перший знявся в кінохітах "Таксист", "Скажений бик", "Славні хлопці", "Мис страху", "Казино" та "Ірландець", а другий – у фільмах "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Відступники", "Острів проклятих" та "Вовк з Уолл-стріт".

Крім того, у фільмі зіграли Джессі Племенс ("Сила собаки", "Ірландець", "Любов і смерть"), Брендан Фрейзер ("Кит", "Мумія") та інші.

Прем'єра фільму "Убивці квіткового місяця" відбудеться 20 травня 2023 року на Каннському кінофестивалі, а в жовтні він вийде спочатку в кінотеатрах, а потім онлайн на Apple TV+.

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