Симон Порт Жакмюс погодився на пропозицію свого коханого.

Французький дизайнер Симон Порт Жакмюс опублікував в Instagram нову фотографію.

На знімку видно руки Симона і його коханого Марко Маестрі. На безіменному пальці правої руки Симона видніється обручка. Варто відзначити, що і на інших знімках пара виглядає дуже щасливою.

"Я сказав "так"", - підписав фото дизайнер.

Хто такий Симон Порт Жакмюс:

Симон - французький дизайнер і засновник модного лейбла Jacquemus.

Він просував свої проекти, запрошуючи друзів носити його творіння в магазинах під час Vogue's Fashion Night Out в 2010 році в Парижі. У 2012 році його запросили представити свою колекцію на Тижні моди в Парижі.

24 червня 2019 року він організував парад на честь десятиліття бренду. Симон Порт запросив світ моди на лавандове поле і представив свою нову колекцію Le coup de soleil.

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Автор: Діана Могилєвич