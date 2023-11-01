В коментарі "прийшли" росіяни та "напали" на Паніна.

Відомий російський актор Олексій Панін похвалився, що отримав громадянство США. На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив промовисті фото, на яких фігурує з новим паспортом. Цікаво, що чоловік зробив кілька кадрів на жовто-блакитному тлі.

"Три роки, поки жив в Іспанії, працював на Держдепартамент США. Американський паспорт у кишені", - іронічно підписав фото актор та наголосив, що любить Америку.

Нове фото викликало чимало критики серед патріотів країни-агресорки, а також багато слів схвалення серед українців.

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Що пишуть користувачі мережі

"Він спеціально це робить, щоб вивести людей на емоції та привернути увагу до своєї персони"

"Чекайте розриву п’ятої точки у російської преси"

"Молодець, це значить, що в окопах точно сидіти не будеш"

"Взяв до рук чужий паспорт і одразу інтрига почалась"

"Вітаю! І яке тло позаду!"

Наразі невідомо, чи справді американський паспорт, з яким зробив фото Панін, належить саме йому. Існує думка, що це лише реквізит для світлини, якою актор хотів "роздраконити" набридливих фанатів кремлівського диктатора та його посіпак.

Позиція Олексія Паніна щодо війни в Україні

Російський актор Олексій Панін не підтримує агресивну політику Путіна, а відкрито засуджує її. Одіозний чоловік висловлював свої думки з приводу закінчення війни. Артист переконаний, що правда, як і перемога, будуть на боці ЗСУ та українського народу.

Нагадаємо, раніше Олексій Панін заявив, що хоче приїхати в Україну.

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