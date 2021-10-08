Крістіна Орбакайте захопила ідеальною фігурою. Просто богиня!

Російська виконавиця Крістіна Орбакайте цього року відзначила ювілей, їй виповнилося 50 років. Вона, безумовно, є прикладом для багатьох жінок. Природна краса і витончена фігура – її головні козирі, які підкорили публіку. За словами Орбакайте, її секрет стрункості - не переїдати. Артистка любить побалувати себе різними вишукуваннями, але "заборонку" вживає виключно в першій половині дня.

Також знаменитість досягла успіху не тільки на музичному Олімпі, але ще випустила ексклюзивну колекцію парфумів під назвою "Kristinа". Про це розповіла її мама, Алла Пугачова, яка опублікувала фото Христини на своїй сторінці в Instagram сьогодні, 7-го жовтня.

У кадрі співачка позувала в облягаючій сукні світло-рожевого відтінку, підкресливши ідеальну фігуру. Стилісти акуратно поклали їй волосся і зробили макіяж. У доповненні ефектного образу аксесуари у вигляді сережок.

Читайте такожПринц Чарльз хотів дати інше ім'я своєму первістку принцу Вільяму"Алла Борисівна, Крістіна чарівна, спасибі і за неї", "Хороша дочка", "Як завжди стильно, смачно і красиво! Хочеться скуштувати аромат!", "Прекрасна!",- користувачі Мережі обсипали фото компліментами.

Відзначимо, що Крістіна Орбакайте тільки в третьому шлюбі знайшла жіноче щастя. Більше п'ятнадцяти років артистка живе з бізнесменом Михайлом Земцовим. У пари підростає 9-річна дочка Клавдія.

Також у знаменитості є двоє синів: 30-річний Микита Пресняков і 23-річний Дені Байсаров. Якщо старший спадкоємець пішов по стопах батьків, пов'язавши своє життя з мистецтвом, то молодший займається бізнесом.

Нагадаємо, старший син Христини Орбакайте всерйоз перелякав фанатів. Микита Пресняков полоскотав нерви не тільки собі, але і всім передплатникам. Юнак стрибнув у воду з Високого обриву.

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Автор: Каролина Гайдук