Микита Пресняков виявився великим любителем екстриму і невиправданого ризику.

Онук Алли Пугачової серйозно злякав фанатів. Микита Пресняков полоскотав нерви не тільки собі, але і всім передплатникам. Юнак стрибнув у воду з високого обриву.

Екстремальний ролик син Христини Орбакайте та онук Примадонни показав на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Пресняков-молодший відпочиває на Кіпрі. Там він відправився на мальовничий Мис Греко. Смарагдова вода, красивий пейзаж і захоплюючі подих краєвиди - всього цього виявилося мало для онука Пугачової. Він вирішив ризикнути своїм життям і стрибнув зі скелі.

"Як не страшно", "занадто небезпечно", "не показуйте відео бабусі", "нерозумно так ризикувати", "а якщо головою об дно", - перелякані фанати активно обурюються в коментарях через Екстремальний вчинок Микити Преснякова.

На перший погляд може здатися, що в стрибку немає нічого страшного. Однак варто врахувати, що Пресняков навряд чи заздалегідь вивчав дно Середземного моря і консультувався з місцевими фахівцями.

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Автор: Іван Бойко