Артист зізнався, що особисто на пологах не був присутній.

Український артист Віктор Павлік сьогодні вночі став батьком вчетверте.

У коментарі "Обозревателю" він розповів, що особисто на пологах не був присутній, але підтримував молоду дружину в коридорі. В цілому пологи пройшли добре, але тривали понад 5 годин. О 2:40 ночі з'явився на світ їхній син Михайло. Хлопчик народився вагою 3400 г, 53 см. Зараз дружина Павліка Катерина відновлюється після пологів.

Також артист розповів, що хрещеними малюка стануть найкраща подруга Катерини Репяхової Вікторія Стойка і його близький друг Володимир Цап. Хрестини пройдуть у храмі на честь собору славних і всехвальних 12-ти апостолів.

Молода дружина Павлика: що відомо

Український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою, з якою зустрічався понад 4 роки, 29 травня 2020 року.

У червні 2019 року ряд ЗМІ облетіла новина, що 53-річний український співак Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки.

Дівчина багато років була фанаткою Павліка і уявити не могла, що у них будуть любовні стосунки. Катерина - концертний директор Віктора.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич