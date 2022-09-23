Вікторія Руффо продовжує зніматися в серіалах.

Мексиканська актриса Вікторія Руффо здобула популярність після виходу серіалу "Просто Марія", який в 1989 році наробив шуму. Жінки дивилися за грою головних героїв, не відриваючись від телеекранів. Вони переживали, співчували і плакали разом з головною героїнею.

В основу сюжету лягла історія бідної дівчини, яка переїжджає в Мехіко в пошуках роботи. Там вона знайомиться з аристократом і навіть народжує йому сина. Але під тиском родичів вони змушені розлучитися.

Минають роки. Марія (Вікторія Руффо) стає відомим модельєром. Її син знайомиться з дочкою сестри того самого аристократа. Вони закохуються один в одного, а потім і одружуються.

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Після того, як родичі дівчини дізналися про її вагітність, мама вирішується спровокувати у неї передчасні пологи. Прямо в лікарні вона затіяла стрілянину. В цей же час поруч з Марією виявляється її старий знайомий, який вже давно домагався її серця. Дізнавшись про це, аристократ Хуан Карлос поспішає до Марії, але потрапляє в автокатастрофу і помирає в лікарні.

Після цих фатальних подій Марія втрачає пам'ять. Але доля таки ще випробує її на міцність.

Саме завдяки цьому серіалу Вікторія Руффо стала однією з найбільш високооплачуваних актрис. Їй вже 60 років. Відомо, що на даний момент вона успішно поєднує роботу в театрі і зйомках в серіалах. Хоча у неї була творча перерва, коли вона народжувала близнюків - Вікторію і Ануара.

Нагадаємо, як змінилася головна героїня культового серіалу "Рабиня Ізаура" через 50 років.

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