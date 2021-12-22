За словами гумористки, такий досвід був корисний для її дочки.

Українська актриса і зірка "Кварталу 95" Олена Кравець в інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній розповіла про ситуацію з "виселенням" своєї дочки. Коли її старшій спадкоємиці було 15 років, гумористка відпустила її жити окремо.

За словами Кравець, в той момент таке рішення було вимушеним заходом. Гумористка сама запропонувала дочці жити окремо, вона хотіла зняти для неї квартиру, але пізніше обставини склалися інакше.

Зірка "Кварталу" розповіла, що після появи на світ її молодших дітей-двійнят їм довелося задуматися про переїзд. Спочатку вони жили в приватному будинку, але незабаром їм було необхідно повернутися в київську квартиру. Однак виникли проблеми. Старша дочка Кравець автоматично позбавлялася кімнати. А сама гумористка не хотіла обтяжувати 15-річну дівчинку обов'язками по догляду за молодшими.

Крім цього, дочці Кравець довелося б довго добиратися до школи, де вона вчилася, і менше спілкуватися з друзями, адже всі вони жили далеко від київської квартири. Тому гумористка вирішила "відселити" дочку в окрему квартиру, поруч з її школою.

"Я подумала, що це питання логістики – щоранку годину-півтори до школи, питання спілкування з друзями", - розповіла зірка "Кварталу".

Чоловік Кравець не оцінив ідею і виступав проти переїзду дочки. Але гумористка зуміла його переконати. Зірка спробувала "прикрити всі тили". Над квартирою, яку вона хотіла зняти для дочки, жили їхні друзі, а під нею - подруги дівчинки. Двір і під'їзд охоронялися, тому Кравець не боялася відпускати дівчинку у "вільне плавання".

Читайте також"Вова знає собі нормальну роботу": зірка "Кварталу" розповіла про дружбу з ЗеленськимОднак все склалося інакше. Незабаром Кравець зателефонувала мама однокласниці її дочки й запропонувала ідею. Спадкоємиця гумористки переїхала у квартиру до своєї подруги, батьки якої вирушили жити в інше місце. Так дівчатка отримали можливість жити без дорослих, але за ними постійно всі доглядали.

За словами Кравець, такий досвід дуже допоміг її доньці. Дівчинка навчилася бути самостійною, відчула смак дорослішання і не зіпсувала стосунки з сім'єю, адже їй не доводилося доглядати за молодшими братом і сестрою.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповіла, як опинилася на межі розлучення з чоловіком.

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