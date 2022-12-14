Артистка вирішила поділитися знімком зі своїми підписниками.

Відома співачка Віра Брежнєва, яка останнім часом відкрито підтримує Україну і виступає проти війни, з'явилася на публіці в синьо-жовтому вбранні. Судячи з усього, таку палітру кольорів для свого аутфіта вона вибрала невипадково.

Так, в stories Віра виклала фото, де вона позує в блідо-жовтому пуловері, поверх якого накинула блакитний светр. Також на ній одягнені блакитні джинси і жовті кеди.

У профілі Брежнєва зазначила аккаунт "I see UA flag". Це проект, мета якого - показати, як багато синьо-жовтих поєднань зустрічаються в повсякденному житті.

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Віра Брежнєва після 24 лютого

Після того, як Росія повномасштабно вторглася на територію України, співачка покинула країну-агресорку. Її помітили в Польщі, де знаменитість власноруч сортувала і грузила гуманітарну допомогу для постраждалих від бойових дій співгромадян. Існує думка, що саме через це вона розлучилася з чоловіком Костянтином Меладзе. Той нібито підтримує кровожерну війну, а Віра цього терпіти не стала.

Сама артистка особисте життя не коментує, намагаючись допомогти не словом, а ділом. Наприклад, нещодавно вона випустила першу за довгий час пісню, ще й українською мовою. Так, з українкою Tayanna вона переспівала "Вишиванку".

Нещодавно стало відомо, що Віра Брежнєва обірвала останній контакт з Росією - виписалася з квартири в Підмосков'ї.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вперше за 9 місяців вийшла на сцену і розплакалася.

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