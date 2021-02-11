Конкуренцію Вірастюку на даному виборчому окрузі складуть волонтерка Маруся Звіробій та колишній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. Вибори відбудуться 28 березня.

З’їзд партії «Слуга народу» висунув спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Читайте такожРейтинг ОПЗЖ почав падати після санкцій проти каналів МедведчукаПро це повідомила народний депутат України Євгенія Кравчук у Facebook.

«Щойно партія «Слуга народу» на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області», - написала вона.

Вона нагадала, що Василь – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську.

«Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні. Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни!» - зазначила депутат.

Що цьому передувало

17 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції «Слуга народу», обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори на окрузі відбудуться у неділю, 28 березня. На даному окрузі від партії «Європейська солідарність» балотуватиметься волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька), яку звинувачували в погрозахз на адресу президента України Володимира Зеленського. Також тут балотуватиметься від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко, від партії «Свобода» - екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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Автор: Надя Пришляк