Постраждалі перебувають у лікарні.

14 листопада в Головне управління МВС Росії надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік в центрі Москви напав на співзасновника і барабанщика групи "Ногу звело!" Антона Якомульского. Під роздачу також потрапила його дружина.

Зазначається, що зловмисник стріляв з газового пістолета. Одна куля влучила прямо в обличчя музиканту. Так, постраждалі в результаті потрапили в лікарню. Лікарі діагностували у Якомульського хімічний опік ока.

"Увечері 14 листопада в правоохоронні органи надійшла інформація про надходження в одну зі столичних лікарень чоловіка 1969 року народження і його дружини 1977 року народження з хімічними опіками очей. Було встановлено, що близько 3:00 13 листопада на вулиці Пресненський Вал невідомий обстріляв сімейну пару з газового пістолета. Постраждала жінка написала в поліцію заяву у зв'язку з нападом на неї і її чоловіка", - розповіли представники поліції в коментарі виданню "Москва".

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"Ногу звело!" - російська рок-група з Москви, популярна з початку 1990-х років. Лідером групи і автором практично всіх текстів і музики є засновник групи Максим Покровський.

Творчість групи різнопланова і пов'язує такі стилі рок-музики як поп-панк, альтернативний рок, панк-рок, арт-панк, ска-панк, експериментальний рок та інші.

У деяких пізніших роботах помітні елементи електронної музики. Пісні "Ногу звело!" відрізняються характерним тонким і місцями цинічним гумором, самоіронією в поезії і сміливістю музичного стилю. Група продовжує активно видавати альбоми і вести концертну та фестивальну діяльність як в Росії, так і за кордоном.

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Автор: Діана Могилєвич