Вони не залишилися байдужими і надають посильну допомогу біженцям і армії.

Після подій 24 лютого 2022 року, коли РФ повномасштабно вторглася на територію України, світова спільнота активно стала допомагати нашій країні. Йдеться як про фінансову, так і про інформаційну підтримку. Деякі знаменитості світового рівня навіть прихистили у себе в будинках біженців. Хто перерахував Україні нечувані суми - читайте в матеріалі УНІАН.

Річард Гір

Відомий голлівудський виставив на продаж свій раритетний кабріолет Jaguar. З молотка машину 1999 року випуску пустили за 31 тисячу доларів. Кошти підуть на допомогу мирним громадянам, які постраждали від війни в Україні.

Міла Куніс і Ештон Кутчер

Відома пара підтримує Україну з перших днів. І це не просто через солідарність. Сама Міла народилася в Чернівцях, тому горе, яке принесла РФ в Україну, стосується її особисто. Подружжя вже перерахувало на благодійність 30 мільйонів доларів зі свого фонду, а також пожертвувало українцям 3 мільйони з особистого рахунку.

Мадонна

Співачка, чиє ім'я знає весь світ, одна з першої взяла участь у всесвітній акції Stand up for Ukraine, завдяки якій для українців вдалося зібрати 10 млрд євро. Також Мадонна передає гроші на благодійність від своїх доходів.

Деніел Редкліфф

Актор, який здобув всесвітню славу завдяки ролі Гаррі Поттера, продає мантії чарівників. Це благодійний розпродаж, організований фан-клубом артиста.

Всі гроші будуть перераховані сім'ям українців, які постраждали через агресивну політику Путіна.

Джоан Роулінг

Не залишилася осторонь і "мати" Гаррі Поттера. Британська письменниця Джоан Роулінг в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну оголосила про те, що передасть нашій країні гроші, зібрані її особистим благодійним фондом.

Нагадаємо, названі світові зірки, які приймають у себе вдома біженців з України.

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