Блогерка говорила, що не хоче публічно розповідати про донати, а також гнівно реагувала на критику.

Військовий ЗСУ Денис Панченко у розмові з блогером Богданом Беспаловим засудив блогерку Юлію Вербу (Вербінець) після її публічного скандалу з Сергієм Притулою та гумористом Антоном Тимошенком. На думку захисника України, дівчина "нічого не робить".

"Я дивився інтерв'ю Тимошенка з Притулою, де вони підняли це питання. Реально, Верба абсолютно нічого не робить. Можливо, вона робить це таємно. Але я погоджуюся з думкою Антона, що це потрібно робити публічно, тому що зараз тематика війни має підніматися в блогерів. Якщо вона гадає, що це якось звузить її охоплення, то вона помиляється. Навпаки, її аудиторія буде розширюватися за рахунок того, що вона допомагає військовим. Її навпаки почнуть поважати, це моя думка", - заявив військовий.

Також Панченко розповів, що думає про Вербу та інших людей, які чомусь не хочуть говорити про донати, "репостити" збори та допомагати військовим. Він ставиться до такої поведінки негативно.

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"Я думаю, що ці люди не заслуговують на те, щоб називатися українцями. Тому що ці люди, які нічого не роблять для того, щоб допомогти наблизити закінчення війни, вони потім будуть говорити: "О, ми перемогли, ми це зробили". Я до них ставлюся негативно", - додав військовий.

За словами захисника, якщо людина не може хоча б якось підтримувати тих, хто воює на фронті, вона не має називати себе українцем. Він не розуміє, чому деякі публічні персони поводяться так, ніби нічого не помічають.

"Якщо тобі не подобається в Україні, то що тебе тут тримає?" - резюмував Панченко.

Скандал навколо Верби та Притули - з чого все почалося

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко та Притула висміяли позицію блогерки, яка сказала, що не хоче хизуватися донатами. За словами Верби, президент України Володимир Зеленський "не просив" говорити про це публічно. Ці слова дівчини насмішили Притулу і він навіть пожартував:

"Я собі уявляю вечірнє зведення Володимира Олександровича Зеленського, який стоїть і каже: "Шановні українці, сьогодні був плідний день. Сьогодні зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії і ми спільно ухвалили рішення звернутися до Юлії Верби. Юля, будь ласка, сьогодні цей день настав, починай донатити на ЗСУ". Так це має бути?".

Сама Верба на це відреагувала негативно. Вона заявила, що не мусить виправдовуватися. При цьому блогерка стверджувала, що на її імені просто "хайпують".

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