Український хореограф Влад Яма в програмі 2POPODCAST розповів, що в молодість у нього пройшла дуже весело.
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За словами Влада, у нього були бурхливі романи з дівчатами до одруження. Зараз же він одружений, у нього є син і в їхній родині панує любов і розуміння. Також Влад зізнався, що в дитинстві був боязким і сором'язливим. Але це не завадило йому мати велику кількість дівчат.
За його словами, дружина Ліліана нечасто його ревнує. Та й сам він не найбільш ревнива в світі людина.
"Буває трошки ревнує, але вона ж знала, на що йде. Вона теж ой-ой-ой. Коли ми йдемо на якісь заходи, на неї ж теж звертають увагу. Я теж трохи ревную", - розповів Влад.
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