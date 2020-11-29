Хореограф поділився, що у стосунках з дружиною у них майже немає ревнощів.

Український хореограф Влад Яма в програмі 2POPODCAST розповів, що в молодість у нього пройшла дуже весело.

Читайте такожСуддя "Танців з зірками" Влад Яма переніс операцію (фото)

За словами Влада, у нього були бурхливі романи з дівчатами до одруження. Зараз же він одружений, у нього є син і в їхній родині панує любов і розуміння. Також Влад зізнався, що в дитинстві був боязким і сором'язливим. Але це не завадило йому мати велику кількість дівчат.

За його словами, дружина Ліліана нечасто його ревнує. Та й сам він не найбільш ревнива в світі людина.

"Буває трошки ревнує, але вона ж знала, на що йде. Вона теж ой-ой-ой. Коли ми йдемо на якісь заходи, на неї ж теж звертають увагу. Я теж трохи ревную", - розповів Влад.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич