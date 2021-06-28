Шоумен заявив в поліцію на екс-дружину, тому що та нібито не дає йому бачитися з дітьми.

Український шоумен Володимир Остапчук у 2020 році розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою виховував двох дітей. Практично одразу після розлучення він одружився на нотаріусі Христині Горняк, з якою живе і донині.

Але, після скандального розлучення у Остапчука з'явилася нова проблема. Він часто в своїх соцмережах розповідає про те, що екс-дружина не дозволяє йому бачитися з дітьми, хоча у них рівноцінні права. Мабуть, ситуація зайшла настільки далеко, що Остапчук вирішив навіть звернутися в поліцію, щоб зафіксувати дані порушення з боку Олени.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю", - пояснив шоумен.

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Автор: Діана Могилєвич