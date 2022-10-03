Вони досі важко переживають втрату.

Пережити свою дитину - це, мабуть, страх кожної матері. Деякі українські зірки пережили ці трагедії, але їхнє серце досі болить за найрідніших людей.

Катерина Кухар

Балерина Катерина Кухар досі зі сльозами на очах розповідає про те, як втратила первістка. Виявляється, що у Катерини почалися передчасні пологи, в результаті яких у малятка не відкрилися легені. На щастя, Кухар пізніше таки вдалося стати матір'ю. Зараз вона виховує двох дітей - сина і дочку.

Ада Роговцева

Відома українська актриса Ада Роговцева в 2012 році поховала свого вже дорослого сина. У хлопця була невиліковна хвороба, яку йому не вдалося побороти. Серце Роговцевої досі болить, коли вона згадує про смерть найріднішої людини.

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Денис Берінчик

Боксер Денис Берінчик в ефірі "Танців з зірками" розповів, що в 2018 році, як раз після закінчення проекту, його дружина повинна була народити, але у неї почалися передчасні пологи. Тоді малюк з'явився на світ живим, але вже через два тижні помер. При цьому у Берінчика є ще одна дитина.

Віктор Павлік

Український музикант Віктор Павлік у 2021 році поховав сина. 21-річний Павло помер від онкології. У хлопця був рак кісток. Останні дні свого життя він провів у хоспісі, куди відправляють людей без шансу на одужання.

Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумська в одному з інтерв'ю розповіла, що могла б бути мамою трьох дітей, але доля розпорядилася інакше. Зірка втратила дитину на ранніх термінах вагітності, бо в той період у неї було багато роботи і вона дуже втомлювалася. У тому, що їй не вдалося зберегти вагітність, актриса звинувачує тільки себе.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер розповіла про батька, якого ніколи не показувала.

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