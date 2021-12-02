Падалко вибралася до Єгипту з усією своєю родиною.

Українська телеведуча Марічка Падалко вирушила у відпустку зі своїм чоловіком і трьома дітьми. За словами зірки 1+1, довгий час вони не могли всією сім'єю відправитися закордон, і ось зараз цей момент настав.

"Вперше за 10 років ми вибралися вп'ятьох у закордонну відпустку. З різних причин у нас не виходило виконати цей план тривалий час. І ми вирішили, що якщо врешті-решт не зважимося, то дочекаємося, що діти зовсім виростуть і будуть подорожувати без нас", - розповіла Марічка.

Читайте такожТемношкірий танцюрист Полякової відреагував на чуйки про їхній романНа одному з фото Марічка позує зі своїми дітьми - дочками Марією і Катериною і сином Михайлом, а на другому - з чоловіком Єгором Соболєвим.

На знімку з чоловіком Падалко виглядає дуже щасливою. Вона позує в купальнику, а ззаду стоїть Єгор і обіймає її.

"Марічко, ви і ваша сім'я просто неперевершені", "Красиві і дуже щасливі", "Супер, коли збираються рідні", "Які ви красиві, гарного вам відпочинку", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Марічка Падалко показалася оголеною.

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Автор: Діана Могилєвич