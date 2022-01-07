Тім Кук отримав понад 80 мільйонів доларів премії за рік.

Генеральний директор Apple Тім Кук тепер заробляє майже в 1,5 тисячі разів більше, ніж звичайний співробітник корпорації.

Про це повідомляє видання The Verge.

Читайте такожApple дарує співробітникам по 1000 доларів для кращої роботи з домуТім Кук, генеральний директор американської корпорації Apple Inc. з 10-річним стажем, подав інформацію про свої доходи до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Відповідно до поданої інформації, заробітна плата Тіма Кука у 2021 році збільшилася до 98,7 мільйона доларів.

З цієї суми 3 мільйони - безпосередньо зарплата Тіма Кука, 12 мільйонів - виплати для заохочення. Ще 82 мільйони - різноманітні премії та компенсації, зокрема, за авіаперельоти, оскільки з 2017 року компанія не дозволяє гендиректорові літати комерційними рейсами.

Відтак співвідношення оплати праці генерального директора Apple і звичайного співробітника корпорації тепер становить 1447:1.

Примітно і те, що у 2020 році зарплата Тіма Кука була у понад шість разів меншою - лише 14 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку місяця компанія Apple ненадовго досягла ринкової капіталізації у 3 трлн доларів. 3 січня Apple стала першою у світі компанією, що досягла цієї позначки.

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