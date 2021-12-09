Фоловери дівчини зауважили, що зараз вона виглядає набагато краще.

Українка з найбільшими вилицями у світі Анастасія Покрещук показала архівне фото. на ньому дівчині лише 16 років.

Світлина з’явилася в Instagram дівчини.

На фото майбутню знаменитість не впізнати. Тоді Анастасія ще не робила пластичних операції та не фарбувала волосся у яскраві кольори.

"Що знайшла! 16 та 32!" - підписала фото зірка.

Анастасія опублікувала колаж, щоб фоловери могли порівняти її у 16 та у 32. У юності знаменитість ще не змінила форму вилиць та не колола губи. Фото також свідчать про те, що зірка змінила форму підборіддя.

Фани Анастасії зізналися, що не впізнали б її на фото, де вона постала 16-річною. Деякі прихильники зірки порівняли її з Патрицією Реджані.

"Взагалі не впізнати. Зараз однозначно крутіше",

"Гарна і там, і там",

"Ви класна, свій стиль",

- пишуть фоловери зірки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Анастасія Покрещук жахнула мережу після нової процедури.

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Автор: Марта Гичко