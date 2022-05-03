Соліст дуету TamerlanAlena в перші дні війни пішов захищати свою країну.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну соліст дуету TamerlanAlena вирішив віддати борг Батьківщині і піти захищати свою країну. Артист зізнався, що раніше намагався триматися якомога далі від зброї, проте після 24 лютого 2022 вибору у Виконавця не залишилося. Про це він розповів в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Є правило - якщо ти взяв зброю, то потрібно стріляти. Тут ніхто нас не питав, ворог до нас прийшов без запрошення, і, на жаль, зі зброєю. Я вважаю, що обов'язок кожного чоловіка - бути тут, поруч зі своєю країною, яка зараз проходить один з найважчих періодів у своїй історії. Це громадянський обов'язок перед своєю країною", - розповів музикант.

Тамерлан констатував - не відчуває задоволення від того, що довелося замінити мікрофон в руках на зброю, проте переконаний, що робить все правильно.

"Є відчуття обов'язку. Я не отримую задоволення, тримаючи в руці автомат Калашнікова замість мікрофона. Я дуже хочу, щоб це все закінчилося", - поділився артист.

Тамерлан розповів, що після подій 24 лютого вивіз сім'ю на захід України - близько двох тижнів вони жили в місті Яремче Івано-Франківської області. Потім прийняли рішення їхати за кордон і вирушили до Польщі.

Дружина Альона Омаргалієва і їх син Тимур підтримують тата, який прийняв рішення захищати свою країну.

"Вона (Альона, - ред.) переживала і переживає досі, тому що це досить ризиковано і небезпечно. Тим більше я не військова людина. Вона сказала, що дуже пишається вчинками і прийнятим мною рішенням", - поділився Тамерлан.

Нагадаємо, нещодавно соліст дуету TamerlanAlena з жахом згадав, як його ледь не вбив снайпер.

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