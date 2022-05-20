Українська співачка Ірина Федишин днями заявила, що не розуміє представників ЛГБТ-спільноти і що одностатеве кохання - це гріх. Зараз же, після хвилі критики, вона спробувала виправдатися за свої слова.
"Моя правда... Всім, хто зараз намагається перекрутити інформацію про ЛГБТ, я доношу до відома свою позицію з офіційної своєї сторінки. Я не засуджую ЛГБТ-спільноту, засуджує Біблія, де чітко написано, що це один з найтяжчих гріхів. Я не проти жодної людини, я проти гріха. Але це їхнє життя, їх вибір, їх право. І кожен буде сам за себе відповідати перед Богом", - написала Федишин.
Вона додала, що Бог не закликає ненавидіти представників ЛГБТ, він лише попереджає про наслідки такого гріха.
Нагадаємо, раніше українські зірки накинулися на Ірину Федишин через гомофобію.