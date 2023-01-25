Жінка довго пручалася, але через два місяці повелася на вмовляння дочки-зрадниці.

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій згадала розмову з літньою мамою, коли вмовляла її переїхати з України до Росії. За її словами, на початку повномасштабного російського вторгнення вона перебралася до Москви і чекала там 80-річну маму.

Але жінка навідріз відмовлялася їхати з України, бо вважала, що тут її батьківщина і тут вона повинна жити, попри те, що Росія щодня випускає по нас ракети. Однак у Повалій своя думка з цього приводу.

Співачка, яка зрадила рідну Україну, впевнена, що їм з мамою краще буде в Москві. Тому вона буквально силою змусила її переїхати.

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"Я з мамою була постійно на зв'язку, вона телефоном говорила: "Ти повинна бути тут!". А я відповідаю: "Мамо, мене не пускають, я не можу приїхати!" І мама у відповідь: "Виходить, що я помру, а ти не приїдеш?". І я розплакалася: "Ні, мамо, я не приїду. Тому тобі потрібно буде їхати до мене в Москву". Пройде два місяці, перш ніж мама погодиться виїхати в Росію", - сказала Повалій в інтерв'ю "Дні.ру".

80-річна жінка подолала складний і довгий шлях, щоб опинитися в Москві поруч з дочкою.

"Хіба я думала, що на старості років опинюся в Москві!" - процитувала свою маму Повалій.

Нагадаємо, Таїсія Повалій вперше заговорила про війну. Вона сказала, що звикла бути там, де правда. А правда, на думку зрадниці, в Росії. Вона продовжила говорити пропагандистськими наративами і заявила, що жадає того, щоб Україна вийшла з зомбованого стану.

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