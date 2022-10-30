Журналістка розповіла, що перебуває зараз у біді.

Російська журналістка Ксенія Собчак нещодавно втекла з Росії, а зараз заявила про те, що вона у великій біді. За її словами, вона "зникла" з соціальних мереж, бо дуже переживає за своїх близьких, в тому числі і за співробітників, яких звинуватили у вимаганні і можуть посадити у в'язницю.

"Зараз я не заходжу в Telegram так часто, як зазвичай, тому що, очевидно, всі мої думки пов'язані з моїми близькими, від яких я відрізана, і, звичайно, моїми співробітниками, відрізаними від світу і сімей. Але коли я все ж відкриваю стрічку, то мовчки і похмуро охр***ваю. У мене тільки одне питання до всіх шановних і рукостисканих, хто з такою насолодою зараз бере участь в цькуванні мене і моєї команди: а чим ви, панове, відрізняєтеся від тих, кого ненавидите? Може, нічим?"- написала Собчак у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що зневажає всіх, хто її засудив. І уточнила, що зараз вона перебуває у великій біді.

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"Господи, як же ви всі ненавидите мене просто за те, що я ні в чиїй тусовці. Як же вам подобається рвати мене на частини. І як же я вас зневажаю за те, які ви дрібні і дріб'язкові. Так, я в біді. Мабуть, у великій біді. Рада, якщо це подарувало вам посмішку в цей похмурий вечір", - додала Собчак.

Ксенія Собчак: що відомо про її втечу з Росії

У ніч на 26 жовтня з Росії виїхала журналістка Ксенія Собчак. На даний момент відомо, що вона вирушила до Литви через Білорусь. При цьому 22 вересня чоловік Собчак Костянтин Богомолов в Instagram-блозі заявив, що він і його сім'я "були, є і будуть в РФ".

Вже через чотири дні після заяви її чоловіка в будинку телеведучої пройшли обшуки. Її та деяких її колег підозрюють у вимаганні.

Ксенія Собчак: звинувачення у вимаганні

Слідство заявляє, що команда Ксенії Собчак вимагала 11 млн рублів у голови "Ростеху" Сергія Чемезова за те, щоб не висвітлювати ("блок на негатив") у своєму Telegram-каналі "Гасіть світло". У російських силовиків вже була постанова про затримання журналістки, але вона встигла втекти з Росії. А ось двох її колег таки затримали і вже навіть обрали запобіжний захід.

Сама Собчак висловила надію на те, що це непорозуміння скоро вирішиться, і її співробітників відпустять.

Нагадаємо, раніше журналіст-оглядач Сергій Пархоменко заявив, що арешти співробітників ЗМІ Ксенії Собчак є формальним приводом і, швидше за все, вказують на особисті образи або, навіть, заздрість.

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