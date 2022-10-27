Випадок Собчак не можна розглядати окремо від випадку її матері і батька, вважає Пархоменко.

Арешти співробітників ЗМІ Ксенії Собчак є формальним приводом і, схоже, вказують на особисті образи або навіть заздрість.

Про це в ефірі FREEDOM висловився журналіст-оглядач Сергій Пархоменко.

"Справа у самій фігурі сім'ї Собчак. Дуже яскравій. Можна ставитися до Собчак по-різному, але вона, безсумнівно, дуже яскравий персонаж у російському медійному світі. Собчак вдалося створити свій інформаційний ресурс з величезною кількістю глядачів і слухачів. Це цінний ресурс під час війни. Контроль за цим ресурсом - дуже важлива річ", - вважає Пархоменко.

Зараз в Росії домінують з цього приводу дві точки зору.

"Одні кажуть, що система вирішила з'їсти Собчак. Інша точка зору - що все це інсценування, операція з замороження Собчак і її підготовки до введення у середовище російської опозиції. Але чого такого Собчак, перебуваючи в опозиції і емміграції, може розвідати? Або на що вона може вплинути? Навіщо так складно? У 2018 році з неї робили кандидата-спойлера, щоб відвернути увагу від Навального", - сказав Пархоменко.

Журналіст вважає, що у цієї історії багато особистого: "Відомо дещо різке ставлення Собчак з кількома її конкурентками на російському провладному медійному ринку. Це теж мало значення".

"Випадок Собчак не можна розглядати окремо від випадку її матері. Людмила Нарусова - сенаторка - поводиться досить різко, дозволяє собі всяке. Наприклад, під час початку мобілізації в Росії вона наговорила дуже багато неприємних слів на адресу організаторів. А перед цим висловлювалася про репресивні закони. Цілком очевидно, що Нарусова перебуває в особливому становищі, вона продукт деякої домовленості з владою", - пояснив Пархоменко.

Водночас журналіст допускає, що тиск на Собчак пов'язаний з історією Анатолія Собчака.

"Я вважаю, що він був убитий. Всякий, хто придивлявся до історії взаємин Собчака і Путіна, знав, що ймовірність його смерті була надзвичайно висока. Очевидно, що мовчання Нарусової і Ксенії з приводу загибелі їхнього чоловіка і батька - це теж предмет якоїсь домовленості. Змова мовчання", - зазначив Пархоменко.

Справа проти Собчак

У ніч на 26 жовтня Ксенія Собчак покинула Росію. Напередодні у російської ведучої проходили обшуки.

Собчак і кількох її колег підозрюють у вимаганні.

Як повідомляли федеральні ЗМІ, зірку ТВ-шоу силовики планували затримати якраз 26 жовтня. А вже ввечері того ж дня її комерційного директора Кирила Суханова заарештували на два місяці.

Слідчі органи стверджують, що Собчак і її команда вимагали 11 мільйонів рублів у глави "Ростеха" Чемезова за його незгадування в Telegram "Тушите свет" у негативному контексті.

Суханов під час судового засідання відкидав свою причетність до ведення анонімного каналу.

Собчак вже з Литви написала, що вважає кримінальне переслідування проти себе і колег "облавою на редакцію - останню вільну редакцію в Росії, яку треба притиснути".

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