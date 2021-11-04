Співачка зіграла в гру "Правда чи дія".

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала новий ролик на своєму YouTube-каналі, в якому грає в потішну гру "Правда чи дія".

Зірка витягла листочок із завданням прочитати свій улюблений дитячий вірш. Так, Кароль розповіла: "Я маленька дівчинка, я в школу не ходжу, купіть мені сандалики, я заміж виходжу".

Такий вибір вірша спантеличив її шанувальників, деякі побачили в цьому натяк на те, що у Кароль з'явився чоловік. Відзначимо, співачка неодноразово говорила про те, що хоче народити дочку. А зовсім недавно вона розповіла, що її син Веніамін вже ревнує маму до майбутньої дитини.

Читайте такожЗіркова ворожнеча: знаменитості, які терпіти не можуть один одногоІ хоч поки невідомо, чи є у Тіни Кароль коханий, шанувальники все ж сподіваються на те, що співачка зможе знову знайти жіноче щастя.

Зазначимо, Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром, який помер від раку шлунка. Співачка багато років переживала біль втрати і не заводила нові стосунки. Багато пісень вона присвятила своєму покійному чоловікові і автобіографічний фільм теж.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль в прозорій сукні на голе тіло розбурхала шанувальників.

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Автор: Діана Могилєвич