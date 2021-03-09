Герцогиня Сассекська стане мамою вдруге.

Британські букмекерські контори приймають ставки на майбутнє ім'я доньки принца Гаррі і Меган Маркл.

Читайте також"Не бачила рішення": Меган Маркл розповіла про бажання вчинити самогубствоСеред фаворитів - Діана, Єлизавета і Грейс, передає РИА Новости, посилаючись на агрегат букмекерських ставок Oddschecker.

Найбільше ставок британці зробили на ім'я Діана - на честь загиблої матері Гаррі, принцеси Діани. До трійки лідерів увійшли імена Єлизавета і Грейс.

Також серед фаворитів букмекерів - Аліса, Олександрія та Катерина.

Меган Маркл вагітна: що відомо

У першому інтерв'ю після офіційної відмови від виконання королівських обов'язків Меган Маркл розповіла, що вони з принцом Гаррі чекають на дівчинку.

Про це вони заявили в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

"Мати будь-яку дитину - одну або двох - було б чудово. Але коли у вас хлопчик, а потім дівчинка, чого ж ще можна бажати", - зазначив принц Гаррі.

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Автор: Ольга Робейко